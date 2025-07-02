Denetimlerde toplam 1 milyon 63 bin 958 ürün incelenirken, 8 bin 100 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Mevzuata uygun olmayan ürünlerle ilgili kesilen idari para cezalarının toplamı 25 milyon 644 bin 600 lirayı buldu. Ayrıca, haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan 567 firmanın savunmaları alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışına karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.