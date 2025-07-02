Abbas SATIR

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy 2 Temmuz Olayları nedeniyle yaptığı konuşmasında “2 Temmuz, güzel Sivas’ımız için yakın tarihin en karanlık günü olmuştur.” dedi.

Rukiye Toy, 32 yıl önce Sivas’ta yaşanan menfur olayların öncesinde Alevi-Sünni kardeşliğinin hedef alındığını, muhafazakâr nüfusun yoğun olduğu bölgelerde günlerce bildiriler dağıtıldığını, kin ve nefret söylemlerinin servis edildiğini siyasi taraflar arasındaki gerilimin körüklenmesinin de yine tesadüf olmadığını söyledi.

“ACILAR YAŞANDI”

“2 Temmuz’un, güzel Sivas’ımız için yakın tarihin en karanlık günü olmuştur” diyen Rukiye Toy,“Maraş’ta ve Çorum’da olduğu gibi sonuçları itibarı ile Sultan Şehrimiz ve sakinleri de ne yazık ki aynı kaderi paylaşmış ve aynı acıları yaşamıştır.

Bu eylemler, ülkemizde yürütülen etki ajanlığı ve beşinci kol faaliyetleridir. Bu sebeple provokasyonların bedelinin bir şehre ve o şehre memleketim diyenlere fatura edilmesi, üstelik bu durumun siyasi ranta ve propaganda aracına dönüştürülmesi ve kullanılması art niyettir, sorumsuzluktur.

AŞIK VEYSEL’DEN ŞİİR OKUDU

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy Aşık Veysel’den “Bu nasıl kavgalar, çirkin dövüşler” şiirini okudu ve konuşmasını şöyle sürdürdü “ Sonuç olarak tüm bu olaylar vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, toplumsal barış iklimine büyük darbe vurmuş, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa yol açmış, en kötüsü onlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

Bu nasıl kavgalar çirkin dövüşler

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

Yolumuza engel olur bu işler

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

Hedef alıp dövüştüğün kardaşın

Seni yaralıyor attığın taşın

Topluma zararlı yersiz savaşın

Hepimiz bu yurdun evlatlarıyız

Büyük ozanımız Aşk Veysel’i ve tüm Alevi kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum.