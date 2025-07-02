Abbas SATIR

Başkent Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı mezuniyet törenleri, bu yıl duygusal bir anıya sahne oldu.Yaklaşık 4.000 ‘e yakın öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı Başkent Üniversitesi’nde Dış Hekimliği Fakültesi İngilizce Bölümü’nü birincilikle tamamlayan Şevval Kabukçu, yalnızca akademik başarısıyla değil, kalplere dokunan hikâyesiyle de geceye damga vurdu.

Şevval Kabukçu, 2015 yılında Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Kabukçu’nun kızı.

ALKIŞLARIN YERİNİ GÖZYAŞLARI ALDI

Tören sırasında sahneye çıkan Şevval, konuşmasına şu sözlerle başladı:“Şimdi babam beni gururla uzaklardan izliyor…”Bu cümleyle başlayan ve babasına ithaf ettiği mezuniyet konuşması, başta Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal olmak üzere salondaki herkesin gözlerini doldurdu. Alkışlar yerini sessiz bir minnettarlığa ve gözyaşlarına bıraktı.

Genç diş hekimi, sadece birincilikle mezun olmakla kalmadı, aynı zamanda bir milletin şehitlerine duyduğu vefayı ve bir evladın babasına duyduğu sonsuz sevgiyi de temsil etti.Başkent Üniversitesi yönetimi, “Şevval Kabukçu’nun başarı öyküsü, azmin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin en anlamlı örneklerinden biridir. Kendisiyle gurur duyuyoruz” denildi.