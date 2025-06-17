Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin örgütün sözde sivil imamlarıyla sabit telefon hatları üzerinden iletişim kurduğu tespit edildi.

Rütbeli Subaylar ve Askeri Öğrenciler Hedefte

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 kişiden:

2’si ihraç edilmiş albay ,

1’i binbaşı , Kadın muhtar 26 yıldır görevini sürdürüyor İçeriği Görüntüle

1’i astsubay ,

6’sı askeri öğrenci.

Şüphelilerin tamamının daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiği kesildiği bildirildi.

Operasyonu TEM Şube Ekipleri Gerçekleştirdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.