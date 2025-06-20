Edinilen bilgilere göre, Mustafa E., dün gece saatlerinde Sancar Mahallesi Çaypınarı mevkisine kamyonuyla geldi. Ancak aracının dağ yolunda kuma saplanması üzerine yolda kaldı. Aracı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sürücü, yardım almak için mahalleye giderek sakinlerden destek istedi.

Mahalleli, traktör ve iş makinesiyle aracı çıkarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Yemek getirmek için bölgeden kısa süreliğine ayrılan mahalle sakinleri, geri döndüklerinde Mustafa E.'yi kamyonun yanında bulamayınca durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

AFAD, Jandarma ve Arama Kurtarma Ekipleri Bölgede

Olayın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alanda, drone destekli hava taraması ve iz takip köpekleriyle yapılan yoğun arama çalışmasına rağmen Mustafa E.’ye henüz ulaşılamadı.

Aramalar Devam Ediyor

Kayıp sürücünün bulunması için gece-gündüz süren arama çalışmaları bugün de devam ederken, ekipler hem karadan hem havadan bölgeyi detaylı şekilde tarıyor. Yetkililer, vatandaşların çevrede şüpheli bir durum görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri çağrısında bulundu.