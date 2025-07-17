İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, binaya kırmızı boya fırlattı. Güvenlik güçleri anında müdahale etti.

Ankara’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen bir protesto, ABD Büyükelçiliği önünde dikkat çeken bir eyleme dönüştü. Elçilik binası önüne gelen bir grup, ABD’nin İsrail’e verdiği destek gerekçesiyle kırmızı boya dolu şişeleri binaya fırlattı. Boya, elçiliğin dış cephesine isabet etti.

Olayın yaşanmasının hemen ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eyleme müdahale ederek gruba dağılım çağrısı yaptı.

Protestocuların elçilik önüne gelmeden önce sosyal medya üzerinden örgütlendiği ve eylemin sembolik anlam taşıdığı belirtiliyor. Kırmızı boya, saldırılarda dökülen kanı temsil etmek amacıyla seçildi.