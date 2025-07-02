Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Ankara'da yaşayan bazı vatandaşlar il genelinde sokak köpeklerinin kalmadığını ifade etti. Özellikle Çankaya ve çevresinde yaşayan bazı vatandaşlar, eskiden sıkça karşılaştıkları sokak köpeklerinin artık görünmediğini belirtirken, belediyelerin toplama yaptığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, belediyeye ait araçlarla sokak köpeklerinin toplanarak götürüldüğü anlar dikkat çekti.

Çankaya Belediyesi’nin köpek toplama faaliyetleriyle öne çıktığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bazı hayvanseverler bu uygulamaların yasa dışı olduğunu savundu. Sokak köpeklerinin toplanmasının ardından sayılarının hızla azalmasından endişe duyan hayvan hakları savunucuları, konuyla ilgili açıklama beklediklerini dile getirdi.

Özellikle hayvansever topluluklar tarafından yapılan paylaşımlarda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tepki gösterildi. Vatandaşlar, köpeklerin akıbetine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını talep ederken, toplama işlemlerinin hangi gerekçelerle ve hangi mevzuata dayanarak yapıldığını sorguladı.