Ankara Kulübü Derneği ile Sakaryam Derneği’nin ortak düzenlediği toplantıda, Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit düşen askerlerin kayıp mezarlarının bulunması için yürütülen çalışmalar paylaşıldı. Sakaryam Derneği Başkanı Serdar Yetim, “Onlarca şehidimizin mezarı kayıp. Biz bu kabirleri bulmak için ahit verdik. Ankara Kulübü de bu ahdin içinde” ifadelerini kullandı.

“Sakarya kazanılmasaydı biz burada olamazdık”

Toplantının açılışını yapan Ankara Kulübü Başkanı Metin Özarslan, Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemini vurgulayarak, “Sakarya kazanılmasaydı biz burada olamazdık” dedi.

“17–23 Ağustos en kritik dönemdi”

Sakaryam Derneği Başkan Yardımcısı Turgut Sarıfakıoğlu ise 17–23 Ağustos günlerinin savaşın kaderini değiştiren en kritik dönem olduğunu anlattı.

Çankaya Köşkü artık ‘Milli Mücadele Köşkü’

Toplantının konuklarından Can Hergül, Çankaya Köşkü’nü “Milli Mücadele Köşkü”ne dönüştürdüğünü hatırlattı. Bu adımın milli mücadelenin ruhunu gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Konuklar arasında önemli isimler

Etkinliğe Sakaryam Derneği Başkanı Serdar Yetim, Başkan Yardımcısı Turgut Sarıfakıoğlu, emekli Albay Kadim Koç, Can Hergül ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı katıldı. Şehit torunlarının da hazır bulunduğu toplantı, duygusal anlara sahne oldu.

Yunan arşivleri kayıp mezarların izini gösterdi

Sakaryam Derneği, Yunan askerlerinin yazdığı mektuplar ve arşivlerdeki belgelerle Haymana Uludağtepe’de şehitlerin gömüldüğü alanları tespit ettiklerini açıkladı. Bu bölgeye Türk bayrağı dikildi. Harita Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle çıkarılan savaş haritasında 187 bin metrelik siper alanı görüntülendi.

İğdeli Tepe’de şehit gömülerine rastlandı

Derneğin araştırmalarında İğdeli Tepe’de de şehitlerin gömüldüğü alanlar bulundu. Haymana Belediyesi’nin bu bölgede harekete geçtiği, alanda savaştan kalma objeler ve şehit kemiklerine rastlandığı kaydedildi.

“Tarihi Alan Başkanlığı şart”

Sakaryam Derneği Başkanı Serdar Yetim, “Harp sahası korunmalı, ziyaretler artmalı, yerel halk sürece katılmalı. Eğitim ve konferanslarla genç nesillere aktarılmalı. En büyük hedefimiz Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Alan Başkanlığı’nın kurulmasıdır” diyerek çağrıda bulundu.