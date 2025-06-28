Ankara’nın en önemli Lisesi Ankara Fen Lisesinde diploma töreninde ilginç anlar yaşandı. Okul tarihinde ilk kez, öğrenciler, mezuniyet töreninde okul müdürü protesto ettiler.

Ankara Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, mezuniyet töreninde okul müdürü Melek Nur Erdoğan'ı "proje okul" protestolarında ''kendilerinden yana tavır almadığı ve öğretmenlerinin atanmasına engel olmadığı'' gerekçesiyle protesto etti. Öğrenciler, Okul Müdürü Melek Nur Erdoğan'a konuşması boyunca sırtlarını dönerek alkışlarla tepki gösterdi.

Ankara Fen Lise Müdürü Melek Nur Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği anda, ayağa kalkan öğrenciler arkalarını döndüler. Öğrenciler müdürlerinin konuşmasını alkışlarla kestiler. Eyleminin dakikalarca sürmesi üzerine okul yönetiminin töreni bitirme yönündeki girişimi ise salonda bulunan veliler ve mezunların karşı çıkmasıyla engellendi. Mezuniyet töreni öğrencilere diploma verilmesiyle devam etti.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN ATANMASINA GÖZ YUMDU”

Ankara Fen Lisesi öğrencileri, Nisan ayında Ankara Fen Lisesi'ndeki 35 öğretmenin, 21'inin proje okul kapsamında başka bir okula atandığını bu atamaların durdurulması için okul müdürü ile görüştüklerini ancak kendilerinden yana tavır almadıklarını ve öğretmenlerinin atanmasına engel olmadığını, belirterek “Çok değerli öğretmenlerimiz vardı. Norm kadro” sistemiyle başka okullara atandı. Biz protesto ettik ama okul müdürü öğretmenlerimizin başka okullara atanmasına göz yumdu. Protestomuzu bu şekilde dile getirdik.” diye konuştular.

ÖNCE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİLER

Ankara Fen Lisesi 2025 yılı mezunları mezuniyet programımız kapsamında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebedi İstirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret ettiler

Anıtkabir’in merdivenlerinde fotoğraf çektiren Öğrenciler “Bizler, aklın ve bilimin ışığında, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı bireyler olarak Atatürk’ün izinden yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz.” dediler.

FOTOĞRAF: Cumhuriyet Gazetesi