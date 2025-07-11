Edinilen bilgilere göre, F.Y. yönetimindeki 06 FM 6472 plakalı ambulans, Çubuk-Ankara kara yolu üzerindeki Güldarpı Mahallesi Kavşağı'nda, S.A. idaresindeki 34 KKM 701 plakalı tırla çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü F.Y., sağlık personelleri M.B. ve C.Y., hasta yakını N.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen hasta yaralandı.

Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.