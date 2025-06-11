Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her yıl geleneksel olarak düzenlediği Toplu Sünnet Şöleni için başvuru sürecini sürdürüyor. Bu yıl da 3-12 yaş arası 1000 çocuk ücretsiz olarak sünnet ettirilecek.

Sünnet kıyafetleri ve hediyeler ABB’den

Şölene katılacak çocukların sünnet kıyafetleri ile çeşitli sürpriz hediyeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak temin edilecek. Toplu Sünnet Şöleni sayesinde hem çocuklara özel bir gün yaşatılması hem de ailelerin ekonomik anlamda desteklenmesi hedefleniyor.

Başvuru noktaları ve gerekli belgeler

Başvuruda bulunmak isteyen aileler, aşağıdaki başvuru merkezlerinden birine giderek işlemlerini tamamlayabiliyor:

📍 Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi

Sıhhiye Çok Katlı Otopark 1. Kat, Sıhhiye / Çankaya

📍 Elvankent Aile Yaşam Merkezi

Atatürk Mah. Atatürk Cad. Etimesgut

📍 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 263 Keçiören

📞 Detaylı bilgi için: (0312) 507 23 17-18

Gerekli belgeler:

Sünnet olacak çocuğun ve velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgâh belgesi

Vatandaşlar, bu belgelerle kendilerine en yakın başvuru merkezine şahsen giderek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.