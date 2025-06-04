Eski ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetim, medya kuruluşlarını ve dış yardım programlarını hedef alan yeni bir adımla gündeme geldi. New York Times’ın haberine göre, federal bütçede tasarruf sağlamak amacıyla kamu yayıncılığı ve dış yardım kuruluşlarına ayrılan 9 milyar doları aşkın fonun iptali talep edildi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) tarafından Kongre’ye sunulan yeni bütçe paketinde, Ulusal Kamu Radyosu (NPR), Kamu Yayın Servisi (PBS) ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumlara ayrılan kaynakların kesilmesi istendi.

Temsilciler Meclisi Kesinti Tasarısını Gündemine Alıyor

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ilgili kesinti talebinin kendilerine ulaştığını ve Temsilciler Meclisi’nin bu tasarıyı önümüzdeki hafta gündeme alacağını duyurdu.

Axios’un yayımladığı haberde, kesinti kararından Afrika Kalkınma Vakfı’nın (USADF) da etkileneceği bildirildi.

NPR ve PBS’ten Tepki: İstihdam Kaybı ve Yayın Aksamaları Yaşanabilir

Fon kesintisinin yaratacağı olumsuz etkiler konusunda uyarılarda bulunan NPR Başkanı Katherine Maher, birçok yerel haber servisinin kapanabileceğini ve çalışan sayısında ciddi düşüş yaşanabileceğini ifade etti. PBS CEO’su Paula Kerger ise, bu kesintilerin Amerikan halkını kriz dönemlerinde hayati bilgilere ulaşmaktan mahrum bırakabileceğini söyledi.

DOGE Tasarruf Politikalarıyla Binlerce Kişi İşsiz Kaldı

Fon iptali, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) “devlet harcamalarını azaltma ve israfı önleme” politikaları doğrultusunda hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, binlerce federal hükümet çalışanının işine son verilmişti.

Trump'tan Medyaya Sert Müdahale: Anayasal Özgürlükler Tartışma Konusu

Trump yönetimi, daha önce NPR ve PBS gibi yayın organlarını “taraflı yayın” yaptıkları gerekçesiyle eleştirmiş ve bu kuruluşların federal bütçeden aldığı fonları kesmek için Başkanlık Kararnamesi yayımlamıştı. Kararın ardından NPR ve PBS yönetimleri, anayasal hakların ihlal edildiği gerekçesiyle federal hükümete dava açmıştı.

Geçmişte de benzer adımlar atan yönetim, Amerika’nın Sesi (Voice of America) dahil olmak üzere bazı medya kuruluşlarına yönelik kısıtlama ve kapatma girişimlerinde bulunmuştu.