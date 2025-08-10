Çanakkale Savaşı’nın kaderini değiştiren Anafartalar Zaferi’nin üzerinden 110 yıl geçti. 10 Ağustos 1915’te, Miralay rütbesindeki Mustafa Kemal’in komuta ettiği Türk birlikleri, Gelibolu Yarımadası’nda İngilizlerin Anafartalar bölgesinden ilerleme planına karşı büyük bir karşı taarruz başlattı. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli çarpışmalarda Türk askerleri, üstün arazi bilgisi ve disiplinli savunma taktikleriyle düşman kuvvetlerini geri çekilmeye zorladı.

Anafartalar Zaferi, hem Türk ordusunun moralini yükseltti hem de Çanakkale Cephesi’nde İtilaf Devletleri’nin planlarını bozarak savaşın seyrini değiştirdi. Bu başarı, Mustafa Kemal’in askeri dehasını bir kez daha ortaya koydu ve onun milli mücadelede üstleneceği rolün habercisi oldu.

Bilgi Kutusu

Tarih: 10 Ağustos 1915

Yer: Anafartalar Cephesi, Gelibolu

Komutan: Miralay Mustafa Kemal

Sonuç: İngiliz kuvvetleri geri çekildi, Türk savunma hattı güçlendi

Önemi: Çanakkale direnişinin dönüm noktalarından biri

Zaferin Ardından

Anafartalar’daki başarının ardından İtilaf Devletleri’nin Gelibolu’daki ilerleme planı büyük darbe aldı. Mustafa Kemal’in askeri dehası bu muharebede daha da öne çıktı ve ilerleyen yıllarda Milli Mücadele’nin lideri olarak tarihe geçmesinin zeminini hazırladı.