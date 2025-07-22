Altınordu yönetimi, Ateş’in sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz resmi bir kontrat yenilemesi yapmadı. Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Takım için yatırımcı bulunması durumunda teknik direktör konusunda kararın yeni yatırımcıya bırakılacağını belirtirken, yatırım yapılmaması halinde takımın yeniden Namet Ateş'e emanet edilmesi bekleniyor.

Serhat Öztaşdelen Transferi Gerçekleşmedi

Altınordu’nun genç kalecisi Serhat Öztaşdelen ile ilgili Batman Petrolspor iddialarına da kulüpten açıklama geldi. Son günlerde medyada yer alan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde belirli bir mesafe alınmasına rağmen bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için transfer gerçekleşmemiştir.”

Serhat’ın önümüzdeki günlerde yeniden A takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.