Heyal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bilmeden takım kuramıyorsunuz diye linç eden ama 200 TL’ye bilet almaya bile bahane üreten değerli büyük Altaylı arkadaşlarımız, bu dosyayı da şu an linç ettiğiniz bu yönetim çözecek" dedi.

Heyal’den 1 Milyon Dolar Destek Sözü

Altay yönetimine önemli bir destek sağlayan Vahdettin Heyal, bu sezon kulübe 1 milyon dolar destek vereceğini ve bunu cari hesaba yazdırmayacağını belirtti. Ayrıca Alsancak Stadı’nın tahsisi konusunda sona yaklaşıldığını, yakında müjdeli haberler vereceklerini söyledi. Kulübün 20 Temmuz’da uluslararası bir firma ile göğüs reklamı anlaşması yapacağı da bildirildi.

Takımın sezon öncesi Kırgızistan ve Afyon kamplarının planlandığını söyleyen Heyal, A takımdaki 30 futbolcudan 25’i ile büyük oranda tekrar anlaşma sağlandığını ifade etti.

Yusuf Tekin’den Veda

Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Onur Efe, Yunus Efe, Arda Gezer, Kuban Altunbudak ve sözleşmesi sona eren Yusuf Tekin kulüpten resmen ayrıldı. Yusuf, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.