TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Mesut B., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Nizam B.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mesut B. ile akrabası Nizam B. sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavga dönüşen tartışmada Mesut B., yanında taşıdığı tabancayla Nizam B.'ye ateş açtı. Kurşunlar Nizam B.'nin bacaklarına isabet etti. Yaralanan Nizam B. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati Tehlikesi Var

Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nizam B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Diğer yandan jandarma teslim olan şüphelinin işlemleri devam ederken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.