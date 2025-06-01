AFAD verilerine göre, Akdeniz açıklarında, Antalya’nın Kumluca ilçesine yaklaşık 73 kilometre mesafede saat 01.19’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 16.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz - [73.28 km] Kumluca (Antalya)
Tarih:2025-06-01
Saat:01:19:11 TSİ
Enlem:36.00611 N
Boylam:31.14167 E
Derinlik:16.09 km
Detay:https://t.co/sjKobAlDx0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi