AFAD verilerine göre, Akdeniz açıklarında, Antalya’nın Kumluca ilçesine yaklaşık 73 kilometre mesafede saat 01.19’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
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Deprem yerin 16.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi