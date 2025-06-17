AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında hem bölgesel hem de küresel ölçekte en etkili diplomatik süreci yürüttüğünü belirtti. Çelik, Erdoğan’ın liderliğinin barış masasının kurulması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için uluslararası camiada önemli bir referans noktası olduğunu vurguladı.

“Türkiye'nin Gücü Erdoğan'ın Dirayetli Liderliğinden Geliyor”

Çelik, yaşanan bölgesel kaos ortamında Türkiye’nin istikrarlı pozisyonunu koruyabilmesinin en büyük dayanağının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu olduğunu ifade ederek, “Bu sadece bizim değil, bölgesel ve küresel aktörler tarafından da kabul gören bir gerçektir” dedi.

“Özgür Özel’in Sözleri Siyasi Şuursuzluk”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamasını eleştiren Çelik, bunun “tam bir siyasi şuursuzluk” olduğunu söyledi. Özgür Özel’in dış politika gelişmelerine dair hiçbir zaman doğru bir pozisyon alamadığını savunan Çelik, “Dünya büyük bir krizle karşı karşıyayken, Özel'in bu tür söylemlerle ortaya çıkması savaş lobilerine destek vermekten başka bir anlam taşımaz” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan, Hem Diplomatik Çözümün Hem de Gazze’nin Gündemde Kalmasının Teminatı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yandan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları karşısında diplomatik çözümün güçlü savunucusu olduğunu, diğer yandan da İsrail'in dikkatleri Gazze’den uzaklaştırmaya yönelik politikalarına karşı net bir duruş sergilediğini belirten Çelik, bu tutumun Türkiye'nin barıştan yana etkili gücünü gösterdiğini kaydetti.

“Cumhurbaşkanımızın Liderliği Barış İçin Vazgeçilmez”

Çelik açıklamasında, uluslararası aktörlerin barış ve müzakere ortamının yeniden kurulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine duyduğu güvenin altını çizerek, “Bu, bölgesel istikrarın sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir” dedi.