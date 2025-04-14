Ağrı Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 14 Nisan 2025 Pazartesi günü Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde taşımalı eğitime, merkez, Tutak, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde ise tüm özel ve resmi eğitim kurumları ile kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde ise hava koşullarının olumsuz etkilerinin öngörülmediği, bu nedenle eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Hamur-Tutak kara yolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları 123. Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.