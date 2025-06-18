Başrollerini Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi, İstanbul’un tarih kokan sokaklarını romantik bir hikaye üzerinden anlatıyor.

“İstanbul My Love” 19 Haziran’da YouTube’da Yayında

Go Türkiye tarafından hazırlanan bu özel yapım, yalnızca romantik bir aşk hikayesi sunmakla kalmıyor; İstanbul’un kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.

Dizi, hem yerli hem de yabancı izleyicilere hitap etmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği mini dizinin söylentileri şimdiden sosyal medyada büyük etki yarattı.