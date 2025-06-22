İçişleri Bakanlığı tarafından, ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Türkiye, bölgesel çatışmanın küresel bir krize dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti. Bakanlık, tüm tarafları saldırıları durdurmaya ve müzakere yoluna dönmeye çağırdı.

Türkiye'nin, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çektiği hatırlatılan açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır." denilen açıklamada, gelişmelerin bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabileceği ve bu felaket senaryosunun hayata geçmesinin istenmediği vurgulandı.

Açıklamada, "İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası toplumun, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazır olduğu belirtildi.