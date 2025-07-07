Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hem hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olmak hem de orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla Çamlıdere Avdan Mahallesi’nde hayvan içme suyu göletinin kapasitesini artırıyor. Mevcut 7 bin metreküplük gölet, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 21 bin metreküp su tutabilecek kapasiteye ulaşacak.

Kırsalda Hem Üreticiye Destek Hem Yangına Karşı Önlem

Avdan Mahallesi muhtarının talebi üzerine harekete geçen ABB, bölge halkı için büyük önem taşıyan göleti hem rüsubattan temizliyor hem de kapasitesini tam üç katına çıkarıyor. Projenin, kırsalda hayvancılıkla uğraşan üreticilere nefes aldırmasının yanı sıra, orman köyü statüsünde olan bölgede olası yangınlara karşı erken müdahale için stratejik bir su kaynağı olması hedefleniyor.

ABB 3 Haftada Tamamlamayı Hedefliyor

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar; 1 dozer, 1 paletli ekskavatör, 1 looder, 1 silindir ve 2 kamyonla hız kesmeden devam ediyor. Harita Teknikeri Alper Düşmez, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Mevcut 7 bin metreküplük göletimizi yaklaşık 3 haftalık çalışmayla 21 bin metreküp kapasiteye çıkaracağız. Bu proje sayesinde hem hayvanların su ihtiyacını karşılayacağız hem de yangınlara karşı su kaynağı oluşturacağız. Kar ve yağmur sularını toplayarak bu bölgelerde depolayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.”

Avdan Muhtarı: “Kısa Sürede Geri Dönüş Yapıldı”

Avdan Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gölet için yaptığım başvuruya kısa sürede dönüş sağlandı. Hem hayvan sulama hem de orman yangınlarına karşı hazırlıklı olma adına bu çalışma çok değerli. Mevcut gölet kapasitesi üç buçuk kat artırılıyor. Hem köylülerim hem de şahsım adına Mansur Başkanımıza teşekkür ediyorum.”