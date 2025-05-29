Ankara’da tam yaz gelmiş derken, sıcak hava yerini iki gün sürecek yağmurlara bırakıyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşları X üzerinden yapılan uyarıyla tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji raporlarına göre, özellikle 29-30 Mayıs günlerinde şiddetli yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar Ankara genelinde etkili olacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

Raporlara göre gök gürültülü sağanak yağış, 29 Mayıs (bugün) saat 13:00'de başlayacak olup, 30 Mayıs 20.00'da bitecek.