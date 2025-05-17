İtfaiye ekipleri ayrıca, çağrı alıp yola çıktığı 797 olayın 315’inin asılsız ihbar, 482’sinin ise geçersiz ihbar olduğunu tespit ederek görevden döndü.

En Fazla Yangın Açık Ateşle Yakılan Çöplerden Kaynaklandı

Ankara İtfaiyesi'nin müdahale ettiği yangınlar arasında:

1.207’si çöp yangını (açık ateş kaynaklı)

352’si araç yangını

344’ü otluk alan yangını ABB FOMGET, Şampiyonluğunu resmen tescilledi İçeriği Görüntüle

302’si konut yangını

139’u iş yeri yangını

108’i baca yangını olarak kaydedildi.

ABB İtfaiyesinden Kurtarma Başarıları

2025’in ilk çeyreğinde ekipler;

229 kişiyi asansörden ,

64 kişiyi bayrak asarken mahsur kaldıkları yerden ,

94 kişinin parmağındaki yüzüğü keserek kurtardı.

Ayrıca, 274 intihara teşebbüs olayına müdahale etti.

“Yangınların %90’ı İnsan Kaynaklı” – ABB'den Önemli Uyarılar

ABB İtfaiye Dairesi Başkanlığı AR-GE ve Halkla İlişkiler Amiri Fatih Güler, yangınların çıkış nedenleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Yangınların %90’ı insan kaynaklı. Özellikle çöp yakmak, sigara izmaritlerini gelişigüzel atmak ve elektrikli aletleri prizde bırakmak en sık karşılaşılan nedenler arasında.”

🔥 Yangınları Önlemek İçin Güler'den Öneriler:

Elektrikli aletler (telefon şarj cihazları, bulaşık makineleri vb.) kullanılmadığında prizden çıkarılmalı

Açık alanda çöp yakılmamalı

Yangın merdivenleri boş tutulmalı

Merdiven kapıları daima açık kalmalı

Yangına Erken Müdahale İçin 662 Su Tankeri Dağıtıldı

ABB, yangına erken müdahale amacıyla kırsal mahallelere 662 yangın söndürme tankeri dağıttı. Her biri 3 ton kapasiteli ve 6 bar basınca sahip tankerlerle birlikte, 1.403 vatandaşa yangına müdahale eğitimi verildi.

Yangın Bilincini Artırmaya Yönelik Eğitim Seferberliği Başladı

ABB İtfaiyesi, 2025 yılının ilk 4 ayında:

91.309 kişiye yangın eğitimi, tatbikat ve seminer düzenledi.

Bu eğitimler; kamu kurumları, okullar ve vatandaş talepleri doğrultusunda gerçekleştirildi.