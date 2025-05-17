Sıcak Büfe filmiyle sinemaseverlere kahkaha dolu anlar yaşatan başarılı oyuncu Hakan Yılmaz’ın, çekim sürecinde büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı. İstanbul’da gerçekleşen çekimlerin ikinci gününde Bodrum’da yaşayan babası Necati Yılmaz’ı organ yetmezliği nedeniyle kaybeden Hakan Yılmaz, vefat haberini sosyal medyadan öğrendiğini açıkladı.

“Haberi Instagram’dan Öğrendim”

Katıldığı bir televizyon programında yaşadığı süreci anlatan Yılmaz, “Tam filmin ikinci günüydü. Bir anda Instagram'dan başsağlığı mesajları almaya başladım. Ardından bir arkadaşım arayıp ‘Başın sağ olsun’ dedi. O an ne yapacağımı bilemedim. Babamın sağlık durumu kötüydü, bekliyorduk ama yine de çok sarsıcıydı” ifadelerini kullandı.

“İki Sahne Daha Çekip Babamın Yanına Gittim”

Yaşadığı derin acıya rağmen set çalışmalarını sürdüren Hakan Yılmaz, çekimlere ara vermek istemediğini belirtti. Yönetmen Serdar Gözelekli’nin tüm ekiple birlikte büyük destek verdiğini söyleyen oyuncu, “Yönetmenimiz hemen ‘Stop edelim’ dedi. Hemen uçak ayarladılar ama ben ‘İki sahne daha çekebilir miyiz?’ dedim. O sahneleri tamamladım, sonra Bodrum’a giderek babamı son yolculuğuna uğurladım. Bu benim için büyük bir travmaydı” dedi.

Komedinin Güçlü Kadrosu Aynı Filmde

D Media yapımı olan Sıcak Büfe filminde Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan ile birlikte birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip iki kardeşi canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Film, 15 Mayıs’ta Azerbaycan’da, 16 Mayıs’ta Türkiye’de vizyona girerken; 22 Mayıs itibarıyla Avrupa’daki sinemaseverlerle buluşacak.