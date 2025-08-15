İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadan beri düzenlenen operasyonlarda bin 695 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlara yönelik bilgileri paylaştı. Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Manisa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Muğla, Aydın, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Zonguldak, Eskişehir, Van, Sivas, Kütahya, Malatya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Kahramanmaraş, Amasya, Karabük, Ağrı, Çorum, Erzincan, Karaman, Kastamonu, Niğde, Sakarya, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kırıkkale, Uşak, Batman, Düzce, Aksaray, Çanakkale, Edirne, Bartın, Elazığ, Isparta, Muş, Nevşehir, Yalova, Ordu, Bilecik, Bitlis, Ardahan, Kars, Kilis, Rize, Hakkari, Sinop, Mardin, Artvin, Bingöl, Bolu, Burdur, Tokat ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlara 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel katıldı. 18 hava aracı ve 37 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirildi, bin 695 şüpheli yakaladı.

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Yerlikaya, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” ifadelerini kullandı.