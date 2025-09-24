İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yabancıların Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 106 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin 451 yabancıya ve ailelerine sahte satış işlemleri yaparak vatandaşlık kazandırdığı belirlendi. Bu kişilerin vatandaşlıklarının iptali için yasal süreç başlatıldı.

Milyonluk Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturmada, örgütün kurduğu 5 anonim şirket ile bağlı oldukları holding yapılanmasına el konuldu. Ayrıca 1.240 apartman dairesi, 65 arsa, 47 otomobil ve şüphelilere ait banka hesaplarına da el konuldu.

Ağır Suçlamalar

Yakalanan şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem başlatıldığı bildirildi:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Örgüte üye olmak

Göçmen kaçakçılığı

Suçtan elde edilen mal varlığını aklama

Nitelikli dolandırıcılık

Özel belgede sahtecilik