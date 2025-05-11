Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 3 çocuk ve 6 torun sahibi Hayriye Aybastı’yı (109) evinde ziyaret edip ‘Anneler Günü’nü kutlayarak, sohbet etti.

Altınordu ilçesinde yaşayan Hayriye Aybastı, eşi yaşamını yitirdikten sonra çocuklarına hem anne, hem de baba oldu. 25 Haziran 1916 doğumlu olan Aybastı, boş durmayı sevmediğini, günlük hayatında ise doğal beslenmeyi tercih ettiğini belirtti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anneler Günü dolayısıyla, 1 ay sonra yaş günü olan Hayriye Aybastı’yı evinde ziyaret ederek, çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Aybastı’nın Anneler Gününü kutlayan Başkan Güler, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Başkan Güler, Hayriye Aybastı’nın örnek bir hayatı olduğunu belirterek, “Bir yandan çocuklarına bakıyor, bir yandan örgü yapıyor. Kendisi harikulade örnek bir hayat sürüyor. Bize hayatıyla ilgili kesitler verdi. 3 evladını yetiştirmiş, muhteşem bir anne. Böyle bir annenin günün kutladığımız için mutluyuz. Kendisinin nezdinde tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Kendisine daha sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.