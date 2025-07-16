Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çoklu vatandaşlık yasasını imzaladım. Artık bu uygulamanın geçerli olacağı ilk ortak ülkeleri belirlemeye başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Paralı askerlere vatandaşlık yolu açıldı

Yeni yasa ile Ukrayna adına savaşan yabancı paralı askerlerin vatandaşlık alma süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Özellikle cephede Ukrayna ordusuna destek veren yabancıların bu düzenlemeden faydalanacağı belirtiliyor.

Rusya'daki Ukraynalılar vatandaşlıktan çıkarılabilecek

Yasada yer alan bir diğer önemli madde ise, Rusya’da yaşayan Ukraynalıların belirli koşullar altında vatandaşlıktan çıkarılabilmesine olanak tanıması oldu. Bu düzenleme, özellikle Rusya ile yaşanan çatışmalı sürecin gölgesinde dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

İlk adım: Hangi ülkelerle başlayacak?

Zelenskiy’nin açıklamasına göre, çoklu vatandaşlık uygulaması belirli ülkelerle sınırlı olarak hayata geçirilecek. Hangi ülkelerin bu kapsama alınacağı ise ilerleyen süreçte netleşecek.