Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı binada çıkan 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklandı.

Çankaya ilçesindeki Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 26 katlı binada 12 Temmuz'da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, binada yapılan teknik incelemede; yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu tespit edildi.

9 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda yangında kusurlu oldukları değerlendirilen; aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi, kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yapı müteahhitleri B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.