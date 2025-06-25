Yeşim Salkım, iddiaya göre yıllar önce yayınladığı bir video yüzünden sosyal medyada gündem oldu. Yayınladığı videoda, ünlü şarkıcı Kadının saçını başını kıç**ı kapatıp öcü gibi gösteriyorsunuz. Mağaranıza geri dönün, istemiyoruz sizi gidin bu ülkeden" gibi sözler sarf etti.

Yıllar önce yayınlanan ve söylediği sözlerden dolayı özür dilediğini belirten şarkıcı, "Şimdi ben özürümü diledim sıra sizde ! Özür dilemek büyüklüktür yok aksi şekilde davranırsanız o da sizin kötülüğünüz ve art niyetinizdir . O zaman tabiki hukuki haklarımı kullanırım @avmerveucanok sabitliyorum . Kavgadan yorulmadınız mı?" şeklinde bir açıklama yaptı. Saha fazla hakkındaki linç kampanyasının devam etmesi durumunda da salkım dava açacağını belirtti.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşılan gönderi sonrası Yeşim Salkım açıklama yapsa da bir çok insan söylediği sözlere tepki vermeye devam ediyor.

Şimdi ben özürümü diledim sıra sizde ! Özür dilemek büyüklüktür yok aksi şekilde davranırsanız o da sizin kötülüğünüz ve art niyetinizdir . O zaman tabiki hukuki haklarımı kullanırım @avmerveucanok sabitliyorum . Kavgadan yorulmadınız mı ? pic.twitter.com/hk1uiRPijN — Yesim Salkım (@yesimsalkim) June 25, 2025