Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılışının 86. yıldönümünde anlamlı bir mesaj paylaştı. Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Şahsi meselem” diyerek sahiplendiği Hatay’ın Türkiye’ye katılış sürecine vurgu yaparak, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Hatay’ın ‘Yaşa Var Ol Atatürk’ nidalarıyla anavatana kavuştuğu bu gurur gününde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sadakatle sahip çıkıyoruz. 86 yıldır aynı inançla, aynı kararlılıkla: Parçalanamaz Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Hatay’ın anavatana katılışının yıl dönümü kutlu olsun.”

Tarihi bir dönüm noktası olan 23 Temmuz 1939, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla sonuçlanmış, Atatürk’ün diplomasi ve millet iradesine dayalı stratejik mücadelesi başarıya ulaşmıştı. Bugün, aradan geçen 86 yıla rağmen, Hatay halkının ve Türk milletinin bu gururu aynı heyecanla yaşadığına dikkat çekildi.