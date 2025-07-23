İstanbul’un Esenyurt ilçesinde son günlerde çok sayıda ve büyük boyutlu farelerin görülmesi mahalle sakinlerini endişelendirdi. Özellikle akşam saatlerinde sokaklarda sıkça rastlanan fareler, hijyen ve çevre sağlığı açısından soru işaretlerine yol açtı.

Bazı vatandaşlar, sokak hayvanlarının sayısındaki azalmaya dikkat çekerek, “Kediler azaldı, fareler çoğaldı” yorumunu yaptı. Durumu Paris’teki fare sorununa benzetenler de oldu.

Esenyurt Belediyesi, ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam ederken, vatandaşların çöplerini düzgün şekilde atması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.