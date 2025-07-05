İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında kullandığı pikapın içinde alevlerin arasında kalan ve ağır yaralanarak entübe edilen orman işçisi Ragıp Şahin, hayatını kaybetti. Ölüm haberi Öz Orman-İş Sendikası tarafından duyuruldu.



Sendikadan yapılan açıklamada; “Hastanede entübe edilen Ateş Savaşçımız Ragıp Şahin’i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.

Evli ve iki çocuk babası Şahin'in ölüm haberi, hem meslektaşları hem de doğa için mücadele eden birçok kişi tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Özellikle orman yangınlarıyla mücadelede görev alan işçilerin ağır koşullarda ve büyük fedakârlıkla çalıştığı bir kez daha gündeme geldi.

Yangınların sürdüğü bölgelerde görev yapan orman işçileri, zorlu doğa koşullarına rağmen görevlerini sürdürmeye devam ediyor.