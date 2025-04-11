Olay, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesi yakınlarında meydana geldi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yapan Çınarcık Trafik Jandarma timleri, bir otomobilin tehlikeli hareketler yaparak drift attığını fark etti. Ekipler, hemen harekete geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından jandarma ekipleri, aracı durdurarak sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün A.Ç. olduğu, daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

‘2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ kapsamında A.Ç.’ye; drift atmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan toplam 67 bin 236 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca A.Ç.'nin ehliyetine yeniden el konulurken, drift attığı otomobil trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayarak, benzer olaylara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.