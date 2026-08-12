Muhabir: Melisa Sapaz
Polatlı'da otları tutuşturan kişi tutuklandı!
Ankara’nın Polatlı ilçesinde kuru otları tutuşturarak yangın çıkardığı belirlenen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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