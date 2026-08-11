Muhabir: Melisa Sapaz
Denizlerimiz Çöplüğe Dönüyor!
Mersin ve Antalya’nın ardından bu kez Kıbrıs’tan plastik atık görüntüleri geldi. Balalan sahilinde kıyıya vuran çok sayıda plastik ve çeşitli atık, sahilde adeta çöp yığını oluşturdu. Görüntüler, deniz kirliliğinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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