8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Orta Doğu Teknik (ODTÜ) Üniversitesi öğrencileri, 8 Mart'a dikkat çekmek amacıyla, ODTÜ'de gece yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğrenciler yürüyüşünde "yaşasın kadın dayanışması!" sloganları attı.

8 MART NEDİR?

Kökeni, 20. yüzyılın başlarında kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları, eşit ücret ve oy hakkı talebiyle yaptığı protestolara dayanır. Günümüzde ise kadın haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak ve kadınların başarılarını görünür kılmak amacıyla dünya genelinde etkinlikler düzenlenir.