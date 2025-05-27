AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen “27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu” sergisi, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 65. yılı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nde açıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 27 Mayıs darbesinin Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, “Bu darbe, sadece dönemin hükümetini değil, halk iradesini hedef almıştır” ifadelerini kullandı.

Yalçın, darbenin ardından kurulan vesayet sisteminin uzun yıllar boyunca siyaseti yönlendirdiğine işaret ederek, “Demokratik yollarla seçilen iktidarların, tam anlamıyla yönetim hakkını kullanmasına izin verilmemiştir. Bu nedenle 27 Mayıs, yalnızca bir askeri müdahale değil, aynı zamanda demokrasimize karşı sistematik bir kuşatmadır” dedi.

Serginin içeriğine de değinen Yalçın, üç bölümden oluşan sergide Demokrat Parti’nin iktidara geliş süreci, darbe öncesi provokasyonlar, Yassıada yargılamaları ve darbenin medya tarafından nasıl desteklendiğinin detaylı biçimde anlatıldığını aktardı.

Yalçın, “AK Parti olarak bu vesayet yapılarının tarihsel arka planını topluma anlatmak istiyoruz. 81 ilde bu sergi düzenleniyor. Amaç; Türkiye’de darbeci zihniyetin nasıl organize edildiğini ve demokrasimizin nasıl tehdit altında kaldığını göstermek” diye konuştu.

AK Parti’nin, iktidara geldiği günden bu yana vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Yalçın, “Bugün halkın iradesine karşı herhangi bir müdahale mümkün değilse, bu AK Parti’nin yıllardır verdiği mücadelenin bir sonucudur. Ancak vesayet zihniyeti tamamen yok olmuş değildir. Hâlâ bu anlayışı sürdüren kesimler bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı ve Hasan Basri Yalçın, sergiyi gezerek içerik hakkında bilgi aldı.