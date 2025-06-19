Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vatan Bilgisayar'ın, Fakir Elektrikli Ev Aletleri üzerinden Teknosa ve MediaMarkt ile birlikte rekabete aykırı bilgi alışverişinde bulunduğu tespit edildi. Bu durumun, "topla-dağıt karteli" adı verilen rekabet ihlali kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma sürecinde uzlaşma yolunu tercih eden Vatan Bilgisayar, cezasında yüzde 25 indirim aldı. Bu indirimle birlikte şirketin ödeyeceği tutar yaklaşık 21 milyon liraya indi.

Kararla birlikte, Vatan Bilgisayar hakkında yürütülen rekabet soruşturması da sonlandırılmış oldu.