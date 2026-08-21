Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, yaz aylarında kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor. Denizden 1700 metre yükseklikte bulunan, 3 bin 713 kilometrekare yüzölçümüne ve yer yer 451 metre derinliğe ulaşan Van Gölü, doğal güzellikleri ve koylarının yanı sıra sodalı suyuyla da dikkat çekiyor. Havaların ısınması ve okulların tatil olması ile birlikte Van Gölü kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocuklar, günlerinin büyük bölümünü göle girerek geçiriyor. Gölün sodalı suyunda uzun süre kalan çocukların saçları, bir süre sonra sararmaya başlıyor. Uzmanlar, saçlardaki renk değişiminde göl suyundaki sodanın yanı sıra güneş ışınlarının da etkili olduğunu söylüyor.

'SAÇLARIMIN SARI HALİNİ SEVİYORUM'

Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan çocuklardan Miran Çikla, 'Biz her gün göle giriyoruz. Saçlarımız sarı oluyor. Saçlarımın sarı halini seviyorum' dedi. Aynı mahallede yaşayan Furkan Çikla ise 'Burada göle giren çocukların saçları sodanın etkisiyle sarı oluyor. Sarı saç yakışıyor ve daha güzel oluyor. Kış aylarında saçlarımız tekrar siyah oluyor. Öğretmenler bizi gördüklerinde 'Saçınızı boyatmışsınız', 'Saçlarınızı boyatmayın' diyorlar. Biz de onlara bu durumu anlatıyoruz' diye konuştu.

YAZIN BAŞKA, KIŞIN BAŞKA

Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Çikla da çocukların yaz aylarında sürekli göle girdiğini söyledi. Çikla, 'Çocukların sürekli Van Gölü'ne girmeleriyle beraber saçları sararıyor. Bu sararma onların da bizim de hoşumuza gidiyor. Çocukların büyük çoğunluğu saçlarının sararmasından mutlu. Yazın bir çocuğu gördüğünüz zaman kışın tanıyamıyorsunuz. Saçları simsiyah oluyor. Yaz aylarında göle girdikleri için saçları ve imajları tamamen değişiyor. Tabii saçların eski haline dönmesi hemen olmuyor. Birkaç ay içerisinde ve saçları tıraş oldukça eski renklerine dönüyor. Bizim de çocukluğumuz bu Van Gölü kıyısındaki mahallede geçti. Biz de çocukluğumuzda Van Gölü'ne girdiğimiz zaman saçlarımız böyle sararıyordu' dedi.

'TATLI SUYLA YIKAYANLARIN SAÇLARI DEĞİŞMİYOR'

Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan işletmeci Ercan Güven, 'Bu çocuklar yaz aylarında okullar kapanır kapanmaz yüzmeye geliyorlar. Gölden çıkınca saçlarını tatlı suyla yıkayanların saçlarında değişiklik olmuyor. Diğerlerinin saçları ise bir ayda sararıyor' diye konuştu. Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan Sefa Avşar ise 'Van Gölü'ne girdiğim için saçım sararıyor. Saçımın sararmasını çok seviyorum. Yaz tatilinde arkadaşlarımızla birlikte gelip, Van Gölü'ne giriyoruz' dedi. (DHA)