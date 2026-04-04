Hastaneden yapılan bilgilendirmede, değişen çevre koşulları ve yaşam tarzının çocukluk çağı hastalıklarının görülme sıklığını etkilediği belirtildi. Özellikle çocuk polikliniklerine yapılan başvurularda, halk arasında egzama olarak bilinen atopik dermatit vakalarında gözle görülür bir artış yaşandığı ifade edildi.

Ciltte kuruluk ve yoğun kaşıntı ile ortaya çıkan hastalığın, cildin koruyucu bariyerini zayıflattığı ve çocukları farklı alerjenlere karşı daha hassas hale getirdiği vurgulandı. Bu süreçte ailelerin iyi niyetle uyguladığı gereksiz diyetlerin ise faydadan çok zarar verebildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Al, bebeklerde özellikle yüz, kol ve bacaklarda görülen kuruluk ve kaşıntının en sık karşılaşılan belirtiler arasında bulunduğunu söyledi. Ezbere yapılan besin kısıtlamalarının alerji riskini azaltmadığını, aksine artırabildiğini belirten Al, doğru yaklaşımın düzenli cilt bakımı ve uzman kontrolü olduğunu ifade etti.

Egzamanın günümüzde daha yaygın hale geldiğini dile getiren Al, hastalığın genellikle yüz, boyun, omuz, kol ve bacaklarda görüldüğünü; kuruluk, kızarıklık ve kaşıntının temel bulgular olduğunu kaydetti. Tedavide en önemli adımın cildin sürekli nemli tutulması olduğunu vurgulayan Al, çevresel etkenler ve cilt bariyerindeki zayıflığın hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Egzamanın hafif, orta ve ağır formlarının bulunduğunu hatırlatan Al, özellikle orta ve ağır vakalarda besin alerjisinin eşlik edebileceğini belirtti. Bu nedenle çocukların mutlaka bir alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Al, uygulamada sıkça gereksiz diyetler ve erken dönemde başlanan özel mamalarla karşılaştıklarını belirterek, “Bilimsel veriler, belirli gıdalardan uzak durmanın özellikle egzamalı çocuklarda alerji gelişme riskini artırdığını gösteriyor” dedi.

Egzamanın çoğu çocukta 2 yaşına kadar sürebildiğini, bazı bireylerde ise daha uzun devam edebildiğini ifade eden Al, bu çocukların ilerleyen dönemlerde ev tozu gibi farklı alerjilere karşı daha yatkın olabileceğini sözlerine ekledi.