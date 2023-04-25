Emmerdale ve Byker Grove gibi dizilerde rol alan Dale Meeks’ten acı haber geldi. Meeks’in 47 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Üzücü haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Dale Meeksin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Son olarak ünlü isimler, The Hunt for Raoul Moat adlı projede rol alan Meeks’in ardından taziye mesajı yayınladı.

2003-2006 arasında Emmerdalede Simon Meredith karakterini canlandıran oyuncu, gençlik draması Byker Groveda Declan Donnely ve Ant McPartlinle birlikte rol almıştı.