Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Aslı Cihan ve Utku Baydan, GPS’e bağımlı olmadan görev yapabilen yeni nesil bir otonom İHA sistemi geliştirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaçor ve Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Demirhan Aydın danışmanlığında geliştirilen proje, görüntü işleme, yapay zeka, sensör füzyonu ve gömülü sistem teknolojilerini bir araya getiriyor.

GPS ve jammer etkisine karşı otonom çözüm

“BARGU” isimli sistem, GPS sinyalinin kesildiği veya jammer etkisinin olduğu ortamlarda çevresini algılayarak görevine devam edebiliyor. Sistem, görüntü tabanlı haritalama ve nesne tespiti sayesinde konumunu tahmini olarak belirleyebiliyor.

Projeyi geliştiren Utku Baydan, sistemin özellikle zorlu sahalarda kullanılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Jammer etkisinde bile görevine devam edebilen otonom bir dron yapmayı amaçladık. Sınır bölgelerinde nesne tespiti ve haritalama yapabiliyor.”

Savunma ve sivil kullanım için modüler yapı

BARGU’nun yalnızca savunma alanında değil, farklı veri setleriyle tarım gibi sivil alanlarda da kullanılabileceği ifade edildi. Sistem, veri seti değiştirildiğinde farklı görevler üstlenebilecek şekilde tasarlandı.

Baydan, sistemin maliyet avantajına da dikkat çekerek daha düşük bütçelerle geliştirilebilir bir yapı hedeflediklerini söyledi.

“BARGU” uluslararası konferansta sunulacak

Proje, görüntü işleme ve yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla 16-18 Ağustos 2026 tarihlerinde Londra’da düzenlenecek 12. Uluslararası Makine Görüşü ve Makine Öğrenimi Konferansı’nda sunulmak üzere kabul edildi.

“Milli olarak geliştirildi” vurgusu

Öğrenciler, veri seti ve haritalama algoritmalarının tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğini belirterek, projenin modüler yapısının ilerleyen süreçte daha da geliştirilebileceğini ifade etti.

BARGU projesi, Türkiye’de otonom İHA teknolojileri ve yapay zeka destekli savunma sistemleri alanında dikkat çeken çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.