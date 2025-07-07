Mardin’in Artuklu ilçesinde 16 yaşındaki Büşranur Günöz’den 26 Haziran’dan bu yana haber alınamıyor. Kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan genç kızın bulunması için hem ailesi hem de güvenlik güçleri seferber oldu. Büşranur’un en son Diyarbakır yolu üzerindeki bir petrol istasyonunda görüldüğü bilgisi üzerine, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak aradan geçen 11 güne rağmen genç kızdan herhangi bir iz bulunamadı. Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip Büşranur’un gidebileceği yerleri araştırsa da şu ana dek somut bir gelişme yaşanmadı.

Aileden Yürek Burkan Çağrı: "Dayanacak Gücümüz Kalmadı"

Büşranur’un kaybolması ailesini büyük bir çaresizliğe sürükledi. Günlerdir gözyaşları içinde kızlarını arayan aile, “Ne olur kızımızı bulun, artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek yetkililere ve halka çağrıda bulundu. Uyku uyuyamayan ve her geçen gün umutlarını yitiren aile, vatandaşlardan da destek bekliyor.

Bölge Halkı Seferber Oldu

Sadece aile değil, Artuklu ve çevre ilçelerdeki vatandaşlar da Büşranur’un bulunması için adeta seferber olmuş durumda. Sosyal medyada genç kızın fotoğrafları paylaşılırken, görenlerin ya da bilgi sahibi olanların derhal polise ya da aileye ulaşması isteniyor.