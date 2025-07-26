Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özdağ, son dönemde 200’ün üzerinde ağır suçtan hüküm giymiş PKK’lı ismin tahliye edildiğini ifade ederek, buna karşın birçok tanınmış ismin hala tutuklu yargılandığını söyledi.

Ümit Özdağ paylaşımında, “200’den fazla ağır suçlu PKK’lı tahliye oldu ve tahliyeler devam ediyor. Ancak Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ayşe Barım, Aykut Erdoğdu, Buğra Gökçe ve diğerleri hâlâ tutuklu. Tutuksuz yargılanmalılar” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda adı geçen isimlerin bir kısmı kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçi, bürokrat ve medya temsilcilerinden oluşuyor.

Tahliye edilen PKK’lılarla ilgili ise Adalet Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özdağ’ın bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Tutuklu kişilerin dosyalarındaki detaylar ise kamuoyuna açıklanmış değil.