İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın savcılığa başvurarak itirafçı olmak istediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Karan, dilekçesinde bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu belirtti.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Karan’ın, ilerleyen süreçte yeniden ifade vermek için talepte bulunması dikkat çekti. Bu talebin, dosyada yer alan bazı iddialar ve yeni deliller sonrası geldiği değerlendiriliyor.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, Karan’ın vereceği olası yeni ifadenin dosyanın seyrini etkileyebileceğini, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini ifade ediyor. Ancak itirafçı olma talebinin kabul edilip edilmeyeceğine savcılık karar verecek.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.