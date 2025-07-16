Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, ilk maçta Finlandiya ekibi Ilves Tampere’yi 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur kapısını araladı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar, bu turu geçmesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş’ın rakibi olacak. Rövanş karşılaşması saat 19.00’da oynanacak.

Süper Lig'den İki Temsilci Avrupa Yolunda

Trendyol Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turlarına tek maçla katılacak. 4. sıradaki Beşiktaş ise grup aşamasına kalabilmek için üç eleme turunu geçmek zorunda.

İşte UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu Rövanş Maçları Programı:

19.00 Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (İlk maç: 0-6)

19.00 Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya) (İlk maç: 0-1)

20.00 Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya) (İlk maç: 1-0)

20.30 Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan) (İlk maç: 0-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova) (İlk maç: 0-4)

21.00 Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan) (İlk maç: 3-2)

21.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan) (İlk maç: 0-0)

22.00 Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (İlk maç: 0-1)

Beşiktaşlılar dikkat! Siyah-beyazlı takımın muhtemel rakibi olan Shakhtar, rövanşta da hata yapmazsa Avrupa’da Türk temsilcisi ile zorlu bir eşleşmeye hazırlanacak.