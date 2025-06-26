Avrupalı Türk Markalar Birliğinden (ATMB) yapılan açıklamaya göre, Birlik ile Birleşik Krallık Asya İş Konseyi tarafından düzenlenen 'Leadership Circle' resepsiyonu, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Westminster Sarayı'ndaki Churchill Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, ortaklık fırsatları ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, yeni yatırım alanları ve diaspora temelli ekonomik köprülerin güçlendirilmesi, etkinliğin ana gündemini oluşturdu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, 'Mevcut STA güncellenmesine yönelik teknik görüşmeler başlamak üzere. Sürece bir yılı aşkın süredir hazırlanılıyor.' ifadelerini kullandı.

Süreçte Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan'ın desteklerinin önemli olduğunu belirten Ertaş, ilişkilerin güçlenmesinde parlamenter destek, Türk diasporası ve Britanyalı yatırımcıların önemli rol oynadığını vurguladı.

Ertaş, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyesi olmasa da NATO'nun iki güçlü ve etkili ülkesi olduğunu kaydederek, 'Bu işbirliği sadece ekonomik refahı artırmayacak, aynı zamanda Avrupa kıtasının genel güvenliğine ve istikrarına da katkı sağlayacak.' değerlendirmesinde bulundu.

STA güncellemesi iki ülke arasındaki ticareti artıracak

ATMB Başkanı Vehbi Keleş de Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk işletmelerinin büyük bölümünün ikinci ve üçüncü kuşak liderler tarafından yönetildiğini belirterek, STA'nın güncellenmesinin iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 50 milyar sterlin seviyesine çıkarabileceğini kaydetti.

Birleşik Krallık Türkiye Parlamento Grubu Başkanı Tahir Ali de İngiltere genelinde Türk işletmelerine olan ilginin arttığını ve bu durumun ilişkilerin daha derin bir düzeye taşınabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirerek, 'Bu köprüyü inşa etmeye devam edeceğiz. Örnek bir ilişki kuracağız.' ifadelerini kullandı. Ali, ülkede yaşayan 400 bini aşkın Türkiye kökenli nüfusa da dikkati çekti.

Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan da iki ülke arasındaki 450 yılı aşkın diplomatik geçmişe atıf yaparak, güncellenen STA'nın bu ilişkinin yeni temel taşlarından biri olacağını kaydetti.

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Baroness Uddin ise küresel ticaretin dönüşümüne dikkati çekerek, Avrupa ve Asya arasındaki ilişkilerin dijitalleşen İpek Yolu üzerinden yeniden tanımlandığını belirtti.

Uddin, 'Türk zanaatkarlığı ile Asya inovasyonu birleşirse yeni bir ekonomik koridor inşa edilebilir.' ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık Asya İş Konseyi Başkanı Taha Coburn-Kutay, Türk markalarının yalnızca Londra'da değil, Birleşik Krallık genelinde daha görünür olması gerektiğini bildirdi.

Kuzey İrlanda, Manchester ve Birmingham gibi bölgelerde yeni işbirlikleri kurulması çağrısında bulunan Coburn-Kutay, coğrafi çeşitliliğin büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.