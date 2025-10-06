Türkiye, 2025 yılında da iş kazalarında Avrupa’nın zirvesindeki yerini koruyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) yayımladığı 2025 yılı raporuna göre, sadece yılın ilk beş ayında en az 796 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Ocak ayında 178, Şubat’ta 124, Mart’ta 157, Nisan’da 152 ve Mayıs ayında 185 işçi yaşamını yitirdi.

Raporlarda Türkiye, iş kazalarından kaynaklanan ölümlerde Avrupa’da birinci, dünya genelinde ise ilk beş ülke arasında gösteriliyor. En fazla kazanın görüldüğü sektörler arasında inşaat, maden, taşımacılık ve metal sanayi öne çıktı.

İSİG verilerine göre, ölümlü iş kazalarının büyük kısmı “önlenebilir” nitelikte. Uzmanlar, yetersiz denetim, taşeronlaşma, iş güvenliği eğitimlerinin eksikliği ve cezaların caydırıcı olmamasının tabloyu ağırlaştırdığını belirtiyor.

Kaynak: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 2025 Yılı İlk 5 Ay İş Cinayetleri Raporu